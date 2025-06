Après un an sans gouvernement, retour sur des négociations douloureuses et infructueuses

Au lendemain du scrutin, le MR et Les Engagés entament des discussions en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles et se présenteront en “bloc” au fédéral et dans le cadre des négociations bruxelloises.

