Anderlecht : rassemblement contre le réaménagement de la chaussée de Mons

À Anderlecht, les travaux menés sur la Chaussée de Mons continuent de provoquer la colère des habitants. Ces derniers jours, la tension est montée d’un cran : du mobilier urbain, et même une grue, ont été dégradés.

Ce jeudi soir, une cinquantaine de riverains se sont rassemblés place du Conseil, juste avant la réunion du conseil communal, pour demander une réaction politique claire.Parmi eux, Fouad El Abbouti, membre de plusieurs comités de quartier : “Nous attendons du conseil une suspension du chantier. En 2023, une interpellation citoyenne avec 3 000 signatures avait déjà demandé qu’on écoute les habitants. Depuis, aucun suivi”, regrette-t-il.

► Lire aussi | Grue détruite, barrières jetées sur une piste cyclable : le chantier de la chaussée de Mons vandalisé

Selon lui, la commune ne peut plus se retrancher derrière le fait qu’il s’agit d’un chantier régional : “La commune a donné un avis favorable, mais sous conditions, notamment sur la suppression de des places de stationnement, et ces conditions n’ont pas été respectées”

Le conseil communal est appelé à apporter des réponses alors que le climat se tend autour de ce chantier emblématique.

■ Duplex de Jim Moskovics