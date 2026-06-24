De fortes odeurs à Anderlecht : le propriétaire de l’entrepôt incendié mis en demeure de nettoyer le site

Le bourgmestre d’Anderlecht, Fabrice Cumps (PS), a mis en demeure mercredi le propriétaire de l’entrepôt de la rue Jakob Smits, ravagé par un incendie mortel le 6 juin, de procéder au nettoyage du site dans les plus brefs délais, a indiqué la commune.

Depuis plusieurs jours, des riverains se plaignent d’importantes nuisances olfactives émanant du bâtiment sinistré. Selon les autorités communales, ces odeurs contraignent certains habitants à garder leurs fenêtres fermées malgré les fortes chaleurs.

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La commune attendait la libération du site par les autorités judiciaires avant de pouvoir intervenir. L’autorisation d’accès a été accordée après que la Police judiciaire fédérale a levé les scellés mardi en fin de journée. Une inspection des lieux par les services communaux d’hygiène devait avoir lieu mercredi afin d’établir un rapport technique.

À la suite de cette libération, le bourgmestre a adressé mercredi matin une mise en demeure au propriétaire. Celui-ci doit transmettre, dans les trois jours suivant la réception du courrier, un calendrier détaillant les opérations de nettoyage et les travaux de remise en état envisagés. Il dispose également d’un délai de huit jours pour prendre les mesures nécessaires afin de faire cesser les nuisances olfactives persistantes aux abords du site.

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L’incendie s’était déclaré le 6 juin dans un entrepôt situé rue Jakob Smits. Quatre personnes avaient perdu la vie dans le sinistre. Selon les premiers éléments communiqués la semaine dernière par le ministère public de Bruxelles, le feu serait probablement d’origine accidentelle, même si des investigations complémentaires sont toujours en cours. La commune affirme mettre tout en œuvre, dans le respect du cadre légal, pour permettre aux habitants du quartier de retrouver des conditions de vie acceptables le plus rapidement possible.

Belga