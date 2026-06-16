Propreté à Cureghem: “C’est un puits sans fond, il faut sanctionner davantage”

Les habitants de Cureghem ont dénoncé dimanche un problème de propreté et la suspension des ramassages le week-end. “Je ne peux pas faire de miracles“, répond Achille Vandyck (MR) échevin de la Propreté à Anderlecht, en promettant un retour des services le week-end et en appelant à davantage de sanctions.

Des habitants du quartier anderlechtois de Cureghem ont érigé dimanche, devant la maison communale, un mur constitué de détritus ramassés dans leurs rues durant la matinée pour dénoncer le problème des déchets auquel le quartier est confronté, qui est en partie lié aux mesures d’économies prises par l’administration communale: les services de propreté ne seront plus actifs le week-end.

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“C’était une décision qui a été élaborée avec les services, ce n’est pas un échevin unilatéralement, ni même un collège unilatéralement qui prend ce genre de décision“, réagit ce mardi Achille Vandyck. “Nous sommes dans une situation héritée du passé où nous avons très clairement un manque de personnel, un manque de moyens. Pour être totalement transparent, lorsqu’on nous a proposé de monter en majorité suite aux élections, on ne nous avait jamais dit qu’un budget ordinaire de 24 millions allait être nécessaire pour combler le trou du passé. Nous avons fait des efforts extrêmes pour pouvoir arriver à mettre un budget à l’équilibre en 2025 mais aujourd’hui, ce que nous faisons, c’est que nous colmatons. C’est comme un bateau qui prend l’eau à plusieurs endroits et on est obligés de prendre le bouchon d’un côté pour le mettre de l’autre côté. Mais entre-temps, l’eau continue à rentrer dans le navire par le premier côté.”

Plus on ramasse, plus il y a de déchets

“Il y a un manque d’effectif, mais c’est aussi un puits sans fond“, selon l’échevin MR. “Au plus on ramasse, et plus les gens prennent l’habitude, parce qu’il n’y a pas de sanction de manière transversale et structurelle sur tout le monde. On a quadruplé le nombre de sanctions, on a quintuplé le ramassage avec les petits véhicules, on n’a jamais autant sanctionné, on n’a jamais autant ramassé et pourtant ça ne s’améliore pas. Donc il faut se remettre en question et se dire que la propreté par la propreté, ça ne fonctionnera pas. Donc à nous de voir aujourd’hui quelles sont les fonctions régaliennes telles que la sécurité, de mettre en place des caméras, de mettre en place du contrôle du bâti et de faire en sorte d’améliorer la situation sur le territoire.”

Le week-end dès que possible

“Il y a quelques semaines, la commune a décidé, dans le cadre de ses mesures d’économies, que ses services de propreté ne seraient plus actifs le week-end, alors que ce quartier est coincé entre le Marché du Midi, qui a lieu chaque dimanche, et les Abattoirs d’Anderlecht, ouverts tous les jours”, expliquait dimanche Charlotte Inghels, habitante de Cureghem et l’une des initiatrices de l’action de nettoyage. “Ces lieux génèrent une quantité énorme de déchets, surtout le week-end. L’échevin a dit qu’il ‘espérait’ pouvoir disposer d’une nouvelle équipe d’ici trois mois. Trois mois, c’est après l’été : ça ne peut pas continuer comme ça.”

“Les tournées le week end, c’est malgré nous que nous avons dû, pour l’instant, les enlever afin de ne défavoriser aucun faire aucun quartier“, répond Achille Vandyck. “Ce que je peux vous dire aujourd’hui, c’est que dès que ce sera possible, nous remettrons en place une équipe du week end. C’est un fait certain parce que les gens méritent d’avoir, même le week-end, des parcs propres. On parle toujours de Cureghem, mais il y a énormément de parcs. On a une commune excessivement verte, donc les gens vont faire des pique-niques, se promènent dans les parcs, mais ces corbeilles ne sont pas vidées non plus. On a besoin de mettre structurellement en place une équipe le week-end, avec des effectifs qui aujourd’hui ne sont pas là.”

“On me reproche de mettre trois mois à engager. Je rappelle quand même que je ne suis pas l’échevin du Personnel et qu’il y a des règles dans le recrutement“, dit-il encore. “Aujourd’hui, en tant que échevin de la Propreté, avec les moyens actuels, je ne peux pas faire de miracles. Mais n’oublions jamais que la commune de base, elle est propre. La seule chose, c’est qu’elle est salie. Nous devons nous attaquer aux personnes qui la salissent.”