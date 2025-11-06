Anderlecht : la fermeture des commerces en soirée soumise au vote

Le conseil communal d’Anderlecht s’annonce particulièrement animé ce soir. Tandis que les élus débattent de la fermeture anticipée des commerces dans plusieurs quartiers sensibles, des dizaines de commerçants et riverains se pressent dans la salle du conseil pour faire entendre leur colère.

À partir de demain, si la mesure est votée, tous les commerces à l’exception des pharmacies devront baisser le rideau de 21h à 5h du matin dans les zones de la chaussée de Mons, de la place Bara et du boulevard Poincaré. L’objectif affiché : réduire les nuisances sonores et endiguer le trafic de drogue dans le quartier Cureghem. Le dispositif serait appliqué jusqu’au 6 février.

Mais la décision passe mal. Beaucoup dénoncent une mesure “prise sans concertation” et “inefficace face aux vrais problèmes du quartier”. Du côté des riverains, les critiques vont dans le même sens. L’association Vigilance Cureghem interpelle le bourgmestre Fabrice Cumps (PS) : “Depuis 2019, on nous promet 200 policiers dans la zone Midi. Les seuls qu’on voit, ce sont des voitures. Nous demandons une présence pédestre, matin, soir et nuit. Cette mesure, c’est n’importe quoi.”

Malgré l’interdiction d’interpellation citoyenne sur ce point à l’ordre du jour, les habitants et commerçants comptent bien faire entendre leur voix ce soir, dans un climat électrique.

■ Duplex de Jamila Saïdi M’Rabet