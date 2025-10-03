20 mois à sept ans de prison requis pour dix personnes soupçonnées d’avoir cultivé du cannabis pendant quatre ans

Dix personnes, soupçonnées d’avoir cultivé du cannabis durant quatre ans à Bruxelles font face à la justice: le parquet de Hal-Vilvorde requiert de 20 mois à sept ans de prison.

Le parquet de Hal-Vilvorde a requis vendredi des peines de prison allant de 20 mois à sept ans à l’encontre de dix personnes soupçonnées d’avoir cultivé du cannabis pendant quatre ans à Bruxelles et dans ses environs. Le gang a été démantelé en juin 2024 après plusieurs mois d’enquête menée par la police judiciaire fédérale (PJF) de Louvain.

En mars 2024, la police avait démantelé une première plantation à Heverlee, puis, en juin 2024, sept perquisitions ont suivi, au cours desquelles des plantations à Vilvoorde et à Laeken, ainsi qu’une plantation en cours de développement à Muizen, ont à leur tour été démantelées.

Vendredi, le parquet a requis sept ans de prison pour un des prévenus, B., et six ans pour le frère de celui-ci, ainsi que pour leur cousin, R. Le ministère public a également demandé des peines allant de 36 mois à cinq ans pour les complices qui travaillaient dans les plantations. Un homme qui louait un immeuble pour le compte du gang risque quant à lui 20 mois de prison.

