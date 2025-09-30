Passer la navigation
8,3 kilos de cannabis saisis à Bruxelles, deux suspects inculpés

Deux suspects ont été interpellés et inculpés.

La zone de police Bruxelles-Ouest a annoncé mardi avoir saisi 8,295 kilos de cannabis lors d’une intervention menée dimanche après-midi à Molenbeek-Saint-Jean et d’une perquisition à Anderlecht.

Le 28 septembre vers 15h55, une patrouille motorisée a contrôlé un taxi circulant en sens inverse rue Vandenpeereboom à Molenbeek. Le passager du véhicule a attiré l’attention des inspecteurs par son comportement suspect. Lors du contrôle, il a été trouvé en possession de six téléphones, 205 euros en liquide, des clés ainsi que de résidus de cannabis (0,5 g). Une perquisition a ensuite été menée dans un appartement à Anderlecht, où un deuxième suspect a été interpellé. Les policiers y ont découvert un lieu de stockage et de conditionnement destiné à la revente de stupéfiants.

La saisie totale s’élève à 1,295 kg de résine de cannabis, 7 kg de marijuana ainsi que du matériel de conditionnement. Les deux hommes ont été mis à la disposition du parquet de Bruxelles lundi. L’un d’eux a été placé sous mandat d’arrêt pour détention et vente de stupéfiants en association. L’autre a également été inculpé pour détention et vente de stupéfiants, mais remis en liberté sous conditions.

Belga

30 septembre 2025 - 12h46
Modifié le 30 septembre 2025 - 12h46
 

