Trottoirs élargis, pistes cyclables et des arbres: la chaussée de Ninove bientôt réaménagée

Trottoirs élargis, pistes cyclables et des arbres, Bruxelles Mobilité et la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) ont annoncé vce endredi matin un réaménagement complet de la chaussée de Ninove entre la limite de la Région bruxelloise, à proximité du Ring, et le boulevard Mettewie. La demande de permis pour ce tronçon de plus d’1 km de cette artère a été déposée. L’enquête aura lieu en janvier.

“Deux fois deux bandes de circulation vont rester, pour l’instant on ne supprime pas de bande pour les automobilistes”, explique Elke Van den Brandt dans Bonjour Bruxelles ce vendredi. “Ce qu’on va faire sur, c’est rendre plus agréable un axe vraiment vétuste. Investir dans un axe de qualité sur la chaussée de Ninove, c’est important pour les riverains du quartier, mais aussi c’est une porte d’entrée de Bruxelles. C’est notre carte de visite de Bruxelles et c’est vraiment dans un état qu’on ne peut plus accepter.”

L’objectif principal du projet est d’améliorer la sécurité, la mobilité et la qualité de vie le long de cet axe routier important. Les trottoirs seront considérablement élargis. Des traversées piétonnes sécurisées seront créées notamment selon les accès aux écoles. Des dispositifs PMR sont également prévus. Des pistes cyclables unidirectionnelles seront aménagées de part et d’autre de la chaussée, séparées du trafic motorisé.

Concrètement, le projet vise aussi l’aménagement de nouvelles zones plantées, représentant près de 2834 m², soit 10% de la surface du projet, ainsi que la plantation de 132 arbres supplémentaires en trois alignements. L’installation de dispositifs intégrés de gestion des eaux pluviales permettra aussi de maximiser l’infiltration (après stockage) des eaux pluviales dans le sol pour limiter les risques d’inondation. Le nombre de places de stationnement sera diminué, afin de répondre aux contraintes de sécurité routière pour tous, de permettre la plantation des arbres, et de créer des zones de livraison et de stationnement vélo, mais l’objectif est de “préserver les places de stationnement nécessaires et faciliter l’accès aux commerces locaux”.

La ministre de la Mobilité a précisé que le réaménagement d’autres tronçons de la chaussée (entre Mettewie et la Gare de l’Ouest et entre la Gare de l’Ouest et le Canal) était à l’étude pour qu’à terme, l’ensemble de cette artère fasse peau neuve.

“Il ne faut pas élargir les voies mais donner plus d’espace aux piétons”

En réponse à Emir Kir qui affirmait hier sur notre antenne souhaiter “récupérer” des bandes de circulation sur les grandes axes, “si on veut moins de trafic dans sa commune, il ne faut pas élargir les voies, il faut donner plus d’espace aux piétons, aux cyclistes. Surtout à Saint-Josse où les trottoirs sont très étroits, où il n’y a pas beaucoup d’espace pour les modes de déplacement actifs. Elargir l’espace pour les piétons, pour les cyclistes, pour les transports en commun, et donner de vraies alternatives, ça, c’est la réponse pour avoir moins de voitures.”