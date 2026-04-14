Les Bruxellois reçoivent plus d’amendes pour excès de vitesse que les Flamands ou les Wallons

Près de quatre Belges sur dix (38%) dépassent régulièrement les limitations de vitesse, ressort-il mardi d’une étude de l’Institut de sécurité routière Vias, à la veille de la 24e édition du marathon de contrôles de vitesse. Un quart des Belges a également reçu un PV pour excès de vitesse au cours des 12 derniers mois.

Vias rappelle pour l’occasion qu’un accident mortel sur trois sur les routes belges est dû à une vitesse excessive ou inappropriée. Les excès de vitesse se produisent essentiellement en dehors des agglomérations, selon une étude réalisée auprès d’un échantillon représentatif de plus de 5.000 personnes. Un conducteur sur quatre (41%) les dépasse régulièrement hors agglomération, contre 39% sur autoroute et 33% en agglomération.

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Plus d’un Belge sur quatre (26%) avoue par ailleurs dépasser les limitations de vitesse plusieurs fois par mois. Le pourcentage de personnes déclarant rouler trop vite tous les jours a toutefois été divisé par deux en cinq ans: de 6% en 2020 à 3% en 2025.

Selon Vias, la multiplication des radars modifie petit à petit les comportements des Belges au volant. L’institut souligne également l’importance d’actions comme le marathon de contrôles de vitesse de la police. Lors d’une édition précédente, il avait constaté une baisse de la vitesse de 3 à 7% en moyenne sur les routes belges le jour du marathon.

Il ressort également de cette enquête qu’un quart des Belges (24%) a reçu au moins un PV pour excès de vitesse au cours des 12 derniers mois. Ce chiffre est plus élevé à Bruxelles (31%) qu’en Flandre (25%) et en Wallonie (22%). Les hommes sont plus nombreux à avoir reçu un PV (26%) que les femmes (23%).

Marathon de la vitesse

La police fédérale de la route et de nombreuses zones de police locale mèneront un marathon de contrôles de vitesse de 24 heures dès 06h00 mercredi et jusqu’à jeudi matin, a annoncé mardi la police fédérale.

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Des radars fixes et mobiles seront déployés jusqu’au jeudi, 6 heures. L’opération, organisée deux fois par an, vise à inciter les automobilistes à respecter les limitations de vitesse, “l’une des causes principales d’accidents“, selon la police.

Lors de la précédente édition en novembre dernier, près d’1,15 million de véhicules avaient été contrôlés sur 645 sites. Quelque 47.450 infractions pour excès de vitesse avaient été constatées, soit 4,14% des conducteurs contrôlés, et 102 permis de conduire retirés sur-le-champ.

Belga