Selon Vias, un conducteur belge sur quatre envoie ou lit des SMS en roulant

Un Belge sur quatre envoie ou lit des SMS en roulant, communique Vias lundi en se basant sur une enquête menée dans 11 pays européens. L’institut de sécurité routière note également qu’un conducteur sur huit continue de téléphoner en tenant son GSM en main.

Le fait d’envoyer ou de lire un SMS au volant multiplie le risque d’accident par 6, souligne Vias. “Pour la sécurité routière, cette évolution n’est pas positive: le risque d’accident est encore plus élevé que pour une personne qui téléphone en conduisant.” Téléphoner au volant sans kit mains libres multiplie le risque d’accident par deux.

L’enquête démontre également qu’un conducteur belge sur dix participe à des réunions de travail alors qu’il est en train de rouler et que 6% des conducteurs belges regardent un film ou une série en conduisant.

En outre, 86% des conducteurs belges avouent qu’il leur arrive de quitter la route du regard pendant plus de deux secondes alors qu’ils conduisent, ce qui multiplie le risque d’accident par sept.

Le ministre fédéral de la Mobilité, Jean-Luc Crucke, a ainsi décidé, avec les ministres de la Justice et de l’Intérieur, de lancer un groupe de travail sur l’utilisation des caméras pour détecter les distractions au volant et “analyser les possibilités techniques et les adaptations législatives à prévoir.”

Mardi, la police débute une nouvelle opération de contrôles renforcés contre la distraction au volant. Au total, 110.894 conducteurs ont été verbalisés pour usage du GSM au volant en 2024, soit plus de 300 par jour en moyenne, précise Vias.

La distraction causée par l’usage du GSM au volant est responsable de 50 tués et de 4.500 blessés par an sur les routes belges.

Belga