Vias pointe l’impact négatif des réseaux sociaux sur le comportement routier des jeunes

Selon l’enquête, 13% des jeunes de 18 à 26 ans voient presque tous les jours sur les réseaux sociaux des vidéos montrant des comportements à risque dans la circulation. Et 24% des jeunes en voient chaque semaine. De manière générale, les jeunes hommes sont plus souvent confrontés que les jeunes femmes à ce type de vidéos, diffusées principalement sur TikTok et Instagram. Par ailleurs, le fonctionnement des algorithmes induit une exposition renforcée à des vidéos similaires lorsqu’un utilisateur interagit avec un contenu.

“L’étude montre un lien évident entre l’exposition à des comportements à risque sur les réseaux sociaux tels que TikTok et Instagram et le fait d’adopter soi-même de tels comportements“, poursuit Vias. Ainsi, les jeunes qui voient plus souvent ce type de vidéos déclarent avoir reçu davantage d’amendes routières.

“Les jeunes qui ont reçu plus de cinq amendes au cours de l’année écoulée ont, quant à eux, été exposés plus de dix jours par mois à des vidéos montrant des comportements dangereux au volant“, relève notamment Vias.

Le même lien a été observé pour d’autres comportements à risque, tels que le non-respect des feux rouges, le franchissement d’un passage à niveau fermé ou les “courses” contre un autre usager de la route sur la voie publique, fait savoir l’institut.