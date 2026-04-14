La guerre a entraîné une perte de 50.000 passagers à Brussels Airport en mars

La guerre au Moyen-Orient et la manifestation nationale du 12 mars dernier ont eu un impact négatif de 80.000 passagers sur la fréquentation de Brussels Airport le mois dernier, communique mardi l’aéroport. Cela n’a toutefois pas empêché la fréquentation globale de progresser d’1,9% par rapport à mars 2025, pour atteindre près d’1,8 million de passagers.

En raison de la situation au Moyen-Orient, aucun vol n’a été opéré en mars vers Tel Aviv (Brussels Airlines) et Doha (Qatar Airways), et l’offre vers Dubaï (Emirates) et Abou Dhabi (Etihad) a été réduite. Cette situation a entraîné une perte d’environ 50.000 passagers, chiffre Brussels Airport.

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À cela s’ajoute la manifestation nationale du 12 mars contre les mesures du gouvernement fédéral, lors de laquelle une partie du personnel du prestataire externe pour la sécurité a interrompu le travail. Tous les vols au départ avaient été annulés, ainsi que plusieurs à l’arrivée, pour un total de 359 vols. Cette action avait touché 30.000 passagers.

Les vacances de carnaval, qui ont eu lieu en février cette année, ont cependant influencé positivement la fréquentation de l’aéroport, qui a accueilli 1.767.797 voyageurs en mars. Le mois de mars a également apporté de bonnes nouvelles avec l’arrivée de deux nouvelles compagnies aériennes: Air China (avec la nouvelle destination Chengdu) et le transporteur espagnol Volotea (trois vols vers Oviedo).

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Les 10 destinations les plus populaires en mars étaient l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne, la France, la Suisse, le Maroc, la Turquie, les États-Unis, le Portugal et le Royaume-Uni.

Pour le segment cargo, les volumes traités ont augmenté de 8,8% pour atteindre un total de 75.000 tonnes.

Belga