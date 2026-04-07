Un avion suisse atterrit d’urgence à Brussels Airport, pas de blessé

Un avion de la compagnie aérienne Swiss International Air Lines a dû effectuer un atterrissage d’urgence lundi soir à l’aéroport de Zaventem en raison d’un problème technique, a confirmé un porte-parole de Brussels Airport à l’agence Belga.

L’appareil, un Airbus A320, faisait route vers Zurich en provenance de Londres quand un potentiel dégagement de fumée a été constaté dans la cabine. L’avion de la compagnie suisse a pu se poser sans encombre vers 19h30 à Brussels Airport, où il était attendu par les services de secours.

Les 168 passagers et six membres d’équipage ont été évacués par les issues habituelles. Aucun blessé n’est à déplorer, a déclaré la porte-parole de Swiss à l’agence de presse suisse Keystone-ATS.

D’après cette dernière, l’incident est dû à une odeur inhabituelle provenant de la cuisine avant de l’appareil.

Les passagers ont été hébergés dans des hôtels, a conclu la porte-parole de la compagnie auprès de Keystone-ATS.

Belga – Photo : Belga