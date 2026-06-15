La Croix-Rouge appelle les vacanciers à faire un don de sang avant leur départ

Tous les adultes en bonne santé et pesant au moins 50 kilos peuvent donner, jusqu’à quatre fois par an.

La Croix-Rouge de Belgique a lancé dimanche un nouvel appel au don de sang. Les personnes partant en vacances sont particulièrement encouragées à venir donner avant leur départ. En effet, le retour de certaines destinations touristiques, même européennes, peut s’accompagner d’une interdiction de donner pendant plusieurs semaines, rappelle l’organisme de soins.

Les étés sont toujours assez tendus pour les réserves de sang. Les centres de collecte sont moins fréquentés, mais les besoins médicaux restent les mêmes.

“Nous devons absolument consolider les réserves de sang avant le début des congés d’été, afin d’éviter toute mise sous tension des hôpitaux”, explique Thomas Paulus, responsable communication du Service du Sang de la Croix-Rouge de Belgique.

“Tout particulièrement, les donneurs des groupes A, B, O et AB négatif sont invités à planifier un don dans les prochaines semaines”, écrit la Croix-Rouge dans un communiqué diffusé à l’occasion de la journée mondiale du donneur de sang.

“Minoritaires dans la population, les groupes négatifs sont recherchés en raison d’une plus grande compatibilité, précieuse dans les situations d’urgences vitales. Le groupe O négatif en particulier est appelé le donneur universel: il peut être transfusé aux autres groupes ABO Rhésus positif et négatif.”

Belga – Photo : Belga

■ Un reportage de Charlotte Verbruggen