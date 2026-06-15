Météo : activation de la phase d’avertissement du plan “forte chaleur et pics d’ozone”

La phase d’avertissement du plan “forte chaleur et pics d’ozone” a été activée lundi sur la base des prévisions de températures de l’Institut royal météorologique (IRM), indique la Cellule interrégionale de l’environnement (Celine).

Des courants méridionaux achemineront à partir de demain/mardi de l’air nettement plus chaud depuis le sud de l’Europe en direction de nos régions. Ces températures augmenteront encore pour atteindre puis dépasser les 30° à Uccle jeudi et vendredi. Raison pour laquelle l’IRM placera aussi le pays en alerte jaune à la chaleur à partir de demain/mardi.

La phase d’avertissement est déclenchée par Celine lorsque la somme des différences entre les températures maximales pour les cinq jours à venir et le seuil de 25°C est supérieure à 17°C.

Cette phase sert surtout à informer le grand public ainsi que les professionnels de la santé pour qu’ils soient particulièrement attentifs aux personnes les plus vulnérables.

Les concentrations d’ozone augmenteront progressivement dans les prochains jours mais aucun dépassement du seuil européen d’information n’est prévu actuellement. Un bulletin spécifique à la situation pour l’ozone sera diffusé le cas échéant en fonction de l’évolution des concentrations, précise toutefois la Cellule.

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