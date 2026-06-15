Un Forestois lance un jeu gratuit de pronostics pour les matchs de la Coupe du Monde

Ce lundi soir, les Diables jouent face à l’Egypte. Un Bruxellois vient de lancer un jeu gratuit de pronostics, pour le plaisir de jouer ensemble. Reportage.

C’est depuis chez lui à Forest que ce passionné d’informatique a créé son jeu. Objectif ? Faire vivre de bons moments pendant la coupe du monde à un maximum de personnes. “Tous les deux ans, pour la coupe du Monde et l’Euro, avec un groupe de potes on jouait sur une ancienne application qui n’existe plus aujourd’hui”, explique Jonathan Rabinowitch, créateur de Score Migos.

Il décide alors d’ouvrir son site qui compte désormais plus de 1500 joueurs actifs. Sur Score Migos, il est possible de jouer entre amis, collègue ou encore membres de la famille. Il est possible de deviner les scores et grimper au classement.

Particularité ? Pas besoin de miser un euro. Il s’agit d’une alternative gratuite et conviviale aux paris en ligne. “C’est juste pour que les gens puissent vivre la coupe du monde avec leur entourage”, explique Jonathan Rabinowitch. “On peut s’inscrire jusqu’à la fin des matchs de poule”, précise-t-il.

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■ Un reportage d’Anaïs Corbin