Quatre auteurs interpellés après les tirs boulevard du Midi

L’incident, survenu peu avant minuit, a fait quatre blessés, dont deux grièvement.

Quatre auteurs présumés ont été interpellés dans le cadre de l’enquête ouverte après les coups de feu tirés dans la nuit de mardi à mercredi sur le boulevard du Midi, à Bruxelles, a indiqué mercredi la porte-parole de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles, Ilse Van de Keere.

L’incident, survenu peu avant minuit, a fait quatre blessés, dont deux grièvement. Plusieurs patrouilles avaient été dépêchées sur place et trois périmètres de sécurité avaient été mis en place pour permettre les constatations.

Les quatre suspects ont été privés de liberté à la suite d’interventions rapides des équipes de la police locale. Le parquet de Bruxelles a été avisé et poursuit les investigations afin d’établir les circonstances exactes des faits et le rôle de chacun.

Selon Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles, deux équipes du SMUR et trois ambulances ont été envoyées sur les lieux pour prendre en charge les victimes. L’enquête se poursuit sous la direction du parquet de Bruxelles

Belga, image Google Street View

08 octobre 2025 - 10h57
Modifié le 08 octobre 2025 - 10h57
 

