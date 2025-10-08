Quatre blessés après une fusillade boulevard du Midi, les auteurs en fuite

Deux des victimes ont été transportées à l’hôpital dans un état grave.

Quatre personnes ont été blessées dans la nuit de mardi à mercredi à la suite de coups de feu tirés sur le boulevard du Midi, à Bruxelles, a indiqué mercredi matin Ilse Van de Keere, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles. Deux des victimes ont été transportées à l’hôpital dans un état grave.

Les faits se sont produits peu avant minuit. Plusieurs patrouilles ont été rapidement dépêchées sur les lieux. La police a mis en place trois périmètres de sécurité afin de sécuriser la zone et de permettre aux équipes de secours et d’enquête d’intervenir. “Nos services sont intervenus suite à un incident impliquant des coups de feu sur le boulevard du Midi. Plusieurs patrouilles ont été dépêchées sur place“, a précisé Ilse Van de Keere. Selon Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles, deux équipes du SMUR et trois ambulances ont été envoyées sur place pour prendre en charge les victimes.

Selon nos informations, le ou les tireurs sont en fuite. Un pistolet mitrailleur a été retrouvé.

Belga et rédaction