Un abonnement Stib ou Jump pourra être transformé en Brupass XL

Les discussions ont duré 20 ans, les quatre opérateurs de transport actifs sur la région bruxelloise proposeront désormais un ticket unique couvrant la capitale et sa périphérie : Brupass et Brupass XL. Si on a un abonnement et qu’on souhaite profiter de la nouvelle offre, c’est possible, à condition de payer la différence. Explications.



Revenons d’abord sur les principes de base. Dès le 1er février, les navetteurs pourront emprunter indifféremment les véhicules des quatre opérateurs au moyen d’un seul et même titre de transport, à tarif unique. Le Brupass remplacera en réalité les titres de transport MTB et Jump en Région de Bruxelles-Capitale. Ces titres de transport seront complétés, dès le 1er février prochain, par la gamme Brupass XL qui offrira les même possibilités dans une zone élargie (voir carte), “soit 52 gares et près de 1.400 trains par jour, et plus de 2.800 arrêts de bus, tram et métro“.

Seule la desserte de l’aéroport depuis Bruxelles (dans les deux sens) fait l’objet d’un tarif particulier.

Les tarifs

Pour les Brupass XL, les tickets seront de 3 euros pour un voyage, et de 20 euros pour 10 voyages. Les abonnements s’élèveront à 74 euros pour un mois et 775 euros pour un an.

Pour les Brupass, un voyage coutera 2,4 euros et 10 voyages 15 euros. Les abonnements seront eux vendus au prix de 55,50 euros pour un mois et 583 euros pour un an.

Pour la Stib tout court (cela veut dire que le titre de transport ne vaut que pour les véhicules de la Stib), un voyage coute 2,1 euros. Les abonnements sont vendus à 49 euros au mois et 499 à l’année.

Comment faire pour profiter de ces nouvelles offres ?

Comme pour tout voyage en transport en commun, il faut payer son titre de transport avant de voyager (ou payer au moment de rentrer dans un bus ou un tram si vous utilisez le paiement par carte bancaire sur les nouvelles bornes de la Stib). Plusieurs cas de figure se présentent aux voyageurs :

-J’utilise une carte prépayée avec des titres Jump ou MTB : dans ce cas ces titres se transforment automatiquement en voyage Brupass.

-J’utilise une carte prépayée avec des titres Stib : avec ces titres, pas possible de voyager sur les autres réseaux de transports (De Lijn, SNCB et TEC), il faudra donc acheter des titres Brupass si jamais on veut utiliser un des autres réseaux.

-J’utilise une carte prépayée Stib, Jump ou MTB et je veux des titres Brupass XL pour profiter de l’offre élargie en périphérie : il faudra idéalement terminer ses voyages Stib, Jump ou MTB, ensuite acheter des titres de transports Brupass XL. Attention si une personne à des titres Stib ou Brupass et des titres Brupass XL sur sa carte, ce sont ces derniers qui seront débités lors de la validation du titre de transport.

-J’ai un abonnement annuel Stib, Jump ou MTB et je souhaite le transformer en abonnement Brupass XL : c’est possible, il faut se rendre dans un point de vente pour faire une transformation de l’abonnement. Vous payerez alors la différence au pro-rata du nombre de mois qu’il vous reste pour l’abonnement. C’est donc intéressant de faire le calcul pour voir si c’est avantageux ou non. Les services commerciaux pourront vous aider dans cette démarche.

-J’ai un abonnement mensuel Stib, Jump ou MTB et je souhaite le transformer en abonnement Brupass XL : attendez la prochaine échéance pour choisir l’offre adéquate.

-J’ai un abonnement annuel ou mensuel Jump ou MTB : il se transforme automatiquement en abonnement Brupass.

-J’ai un abonnement annuel ou mensuel Stib et je souhaite le transformer en Brupass : pas vraiment de possibilité de changement dans ce cas car l’offre Brupass (tout court) existait déjà sous le nom de Jump ou MTB. C’est l’envie vous vient de changer de Stib à Brupass, il faut donc attendre la prochaine échéance pour choisir l’offre adéquate.

La rédaction. Interview de Françoise Ledune, porte-parole de la Stib, par Fabrice Grosfilley