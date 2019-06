Le quartier Tivoli Greencitu de Laeken a officiellement ouvert ses portes aux locataires. Le quartier propose 271 logements et 126 logements sociaux et représente toute la mixité sociale que peut comporter Bruxelles. Cyprien Houdmont a suivi le cheminement du projet, à travers les yeux des futurs locataires et anciens habitants du quartier.

L’excitation est à son comble pour les 1.000 nouveaux habitants du quartier Tivoli “Greencity”. Ce complexe immobilier, construit sur 4.5 hectares, se situe à quelques pas du canal et veut rassembler différentes couches de la population, en proposant des logements moyens, qui seront mixés avec des logements sociaux.

Il aura fallu trois ans depuis l’installation de la première pierre pour que le quartier durable et participatif puisse voir le jour. Aujourd’hui, les locataires apprennent à se connaître, et découvrent aussi toutes les petites inquiétudes légitimes, liées à la co-propriété.

Lorsque les habitants des logements sociaux auront emménagé, il faudra encore parvenir à s’intégrer avec les locataires qui seront déjà installés. Cependant, dans le quartier, tout le monde se veut positif et semble prêt à regarder l’avenir avec optimisme

■ Un reportage de Cyprien Houdmont, Elodie Fournot et Laurence Paciarelli.