La saison est lancée, le Waterbus revient et vous fait découvrir l’histoire des rives du canal

Le Waterbus, qui relie Vilvorde (Steenkaai) à Bruxelles (Quai des péniches ou Sainctelette), séduit de plus en plus. En 2017, 35 000 touristes ont découvert le canal et Bruxelles au fil de l’eau.

Le Waterbus vient de reprendre ses activités. Chaque année, il fait découvrir aux touristes l’histoire, ainsi que le futur des rives du canal bruxellois. En saison, le bateau navigue entre Bruxelles-centre et Vilvorde avec plusieurs haltes. Les différents arrêts se trouvent à proximité des lignes de bus, trams et trains.

Pour découvrir le trajet et les arrêts, consultez la carte ici.

Le Waterbus navigue du lundi au vendredi du 1er mai au 30 juin 2018, et du 16 août au 31 octobre 2018. Ainsi que chaque jour de la semaine en été, du 1er juillet au 15 août 2018.

► Reportage de Martin Caulier, Aurélie Vanwelde et Marjorie Fellinger