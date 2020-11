La Plan d’Aménagement Directeur des anciennes casernes d’Ixelles est adopté définitivement

Le nouveau plan vise à créer un nouveau quartier mixte comprenant des logements, des espaces ouverts avec des équipements collectifs, des espaces de rencontre…

Le gouvernement bruxellois a adopté jeudi dans sa version définitive le Plan d’Aménagement Directeur (PAD) “Usquare” qui porte sur le site des anciennes casernes d’Ixelles.

À l’issue de l’enquête publique et des avis des institutions et des communes impliquées, une série d’ajustements avaient été adoptés.

44.000 m², pour “un grand potentiel de reconversion”

En 2018, la Région de Bruxelles-Capitale a acquis ce site d’une superficie de quelque 44.000 m². Usquare est situé à proximité des campus de l’Université libre de Bruxelles (ULB) et de la Vrije Universiteit Brussel (VUB), à la croisée de plusieurs grands axes de transport public.

De l’aveu du ministre-président, Rudi Vervoort (PS), à l’initiative du projet de PAD, le site possède un grand potentiel de reconversion.

Quartier mixte : logements, équipements collectifs, parc, FabLab…

Le nouveau plan vise à créer un nouveau quartier mixte comprenant des logements accessibles pour les familles et les étudiants ainsi que des espaces ouverts avec des équipements collectifs; et à offrir un nouvel espace de rencontre pour les habitants des quartiers environnants sous la forme d’équipements et d’espaces publics accessibles à tous. Il y aura ainsi un nouveau parc de 2.000 m².

Autre orientation à venir sur le site: le monde universitaire présent sur le site s’ouvrira à toutes et tous grâce à des unités de recherche et des équipements de type FabLab.

> Les détails du projet

Le caractère initial préservé

L’architecture existante sera mise en valeur grâce à un traitement urbanistique respectueux et à l’innovation. Les caractéristiques de l’ancienne école de gendarmerie seront ainsi préservées et serviront de cadre à une multitude d’usages.

Sous un autre angle, la reconversion du site concrétisera la ville en transition, en économisant les ressources, en donnant accès à une qualité de vie optimale pour ses usagers et habitants “sans compromettre le futur“.

Mobilité douce

L’essentiel des déplacements à l’intérieur du site se feront à pied, à vélo ou en ayant recours aux nombreux transports en commun à proximité.

La Région bruxelloise a récemment délivré à la Société d’Aménagement Urbain (sau-msi.brussels) le premier permis d’urbanisme pour la rénovation et la reconversion de l’ancien Manège en une halle axée sur l’alimentation durable. Le second permis a été délivré aux universités ULB et VUB pour la rénovation et la réaffectation des bâtiments situés à front du boulevard Général Jacques en équipements universitaires et en logements pour des chercheurs

Début des travaux pour 2023

Le futur quartier accueillera à terme une centaine de logements (sociaux et moyens acquisitifs).

L’objectif est d’entamer les travaux de 33 premiers logements avant fin 2023 et de délivrer les infrastructures précitées progressivement à partir de 2023.

Le PAD entrera en vigueur dans les 15 jours suivants sa publication au Moniteur Belge.

Belga