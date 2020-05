Julien Nicaise, directeur de Wallonie Bruxelles Enseignement : “Il faut pouvoir tolérer le choix des parents”

Julien Nicaise, directeur de Wallonie Bruxelles Enseignement, a répondu aux questions de Fabrice Grosfilley dans Toujours + d’Actu, ce lundi.

Directeur du réseau officiel de l’enseignement en Fédération Wallonie Bruxelles, Julien Nicaise rappelle que la priorité est de faire passer deux messages aux élèves de 6e primaire et de 6e et 7e secondaire qui sont revenus en classe dès ce lundi : “D’abord, rappeler les gestes de sécurité sanitaire, puis discuter avec les élèves pour voir comment ils ont ressenti les choses, les angoisses et difficultés éventuelles. Nos enseignants sont encadrés, notamment avec les centres PMS”, explique-t-il. “Pour les élèves qui ne sont pas venus en classe, il faut tolérer le choix des parents et essayer de réattirer ces élèves un peu plus tard, quand les parents vont voir que les choses sont bien organisées. Il faut continuer à avoir des contacts avec ces élèves, et maintenir un lien”.

Concernant le risque de décrochage scolaire, Julien Nicaise confirme qu’il existe une crainte : “C’est pour cela qu’une telle réouverture dès ce lundi nous semblait importante”.

Quid de la matière enseignée jusqu’en fin de saison ? “Il faut désormais se concentrer sur les éléments les plus importants pour la suite du parcours de vie des étudiants”, continue le directeur de WBE. “Il y a eu un énorme boulot des équipes pédagogiques. Ils veulent renouer du lien social”.

■ Interview réalisée par Fabrice Grosfilley dans Toujours + d’Actu.