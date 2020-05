Étienne Michel, directeur du SEGEC : “Il va y avoir plus de difficultés à lier les fonctions d’enseignement et de garderie”

Étienne Michel, directeur général du secrétaire général de l’enseignement catholique (SEGEC), a répondu aux questions de Fabrice Grosfilley dans Toujours + d’Actu, ce lundi.

Dans la majorité des établissements catholiques, les cours n’ont pas repris ce lundi mais sont prévus dès ce mardi, avec un jour de retard sur l’enseignement officiel. “Il y a eu beaucoup de stress autour des livraisons de masques, il y a eu des incertitudes jusqu’à dimanche. Donc on a pensé qu’il était plus prudent de recommander une réouverture ce mardi”, justifie Étienne Michel. “Six enfants sur dix vont reprendre les cours en 6e primaire, j’imagine que les autres ne reprendront pas en raison d’un certain nombre d’inquiétudes ou pour d’autres raisons”.

Le directeur général du SEGEC confirme que les règles sanitaires seront bien rappelées aux élèves, et qu’un temps de parole sera nécessaire pour évoquer le confinement et la crise sanitaire. “Un moment de partage doit évidemment avoir lieu avec les élèves pour qu’ils puissent s’exprimer”, explique-t-il.

Concernant l’éventuelle rentrée de nouvelles classes le 25 mai, Étienne Michel explique qu’il risque d’y avoir plus de difficultés dans certains établissements à lier les fonctions d’enseignement et de garderie. “Environ 15% des écoles estiment qu’elles devront arbitrer entre la fonction d’enseignement et celle de garderie”, ajoute-t-il. “La priorité doit être selon nous la fonction d’enseignement”.

■ Interview de Fabrice Grosfilley dans Toujours + d’Actu.