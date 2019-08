Du 23 au 25 août, la Fiesta Latina fera danser le Bois de la Cambre

Le festival latino-américain, Fiesta Latina, s’installe du 23 au 25 août au Bois de la Cambre à Bruxelles pour une 15e édition toujours aussi “caliente”. L’occasion pour les visiteurs de s’adonner aux saveurs et aux rythmes latinos, de jour comme de nuit.

Les festivités débuteront vendredi par une “Reggaeton party” qui fera danser les festivaliers jusqu’au bout de la nuit grâce à différents chanteurs et DJ’s internationaux. Tout au long du festival de nombreux autres musiciens et danseurs assureront une ambiance des plus rythmées pendant que des stands gastronomiques aux saveurs latino-américaines feront danser las papilles des festivaliers.

Comme lors des précédentes éditions, divers spectacles, ateliers et parades divertiront petits et grands. Le festival est gratuit pour les moins de 12 ans, les tickets peuvent être achetés sur le site internet du festival ou directement au Bois de la Cambre. Pour se rendre au festival les organisateurs conseil de prendre les trams 7, 25 ou 94 tout comme les bus 38, 41 ou 71. Un garage à vélos gratuit et surveillé a également été prévu.

Plus d’infos sur: www.fiesta-latina.be

Source: Belga / Image: Fiesta Latina