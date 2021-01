Décès d’Ibrahima B. : un arrêt cardiaque serait en cause, selon de premiers éléments

Le jeune homme est décédé après avoir fait un malaise dans le commissariat de la zone de police de Bruxelles-Nord, le 9 janvier dernier.

Ibrahima B., le jeune de 23 ans décédé samedi soir à la suite de son arrestation par la police, est mort d’un arrêt cardiaque, selon les premiers éléments communiqués oralement à la famille. Le rapport d’autopsie et les résultats des analyses toxicologiques n’ont pas encore été communiqués.

“On a dit à la famille que l’autopsie avait révélé une anomalie cardiaque et qu’il avait fait une crise cardiaque, mais on a aussi appris qu’il y aurait écrit dans le rapport d’autopsie que cette anomalie ne peut pas expliquer à elle seule la cause de la mort“, détaille l’avocat de la famille, Me Deswaef. Contrairement à une information précédemment relayée, les examens toxicologiques n’auraient pas révélé la présence de drogue et l’autopsie n’aurait pas non plus permis de trouver des traces dans l’estomac d’une ingestion récente de stupéfiants.

► L’enquête pour homicide involontaire d’Ibrahima B. se poursuit : un juge d’instruction désigné

Une manifestation a rassemblé environ 500 personnes ce mercredi, près du commissariat de la rue de Brabant à Saint-Josse-ten-Noode, pour dénoncer le décès du jeune homme. De nombreuses dégradations de mobilier urbain et des feux de poubelles ont été constatés à l’issue du rassemblement. Un début d’incendie a été maîtrisé à l’antenne de police située rue Brichaut, dont la vitre et la porte ont été endommagées.

► Reportage – Des centaines de manifestants dans la rue de Brabant

La police a procédé à 112 arrestations administratives, dont 30 visaient des mineurs, et quatre arrestations judiciaires. Un manifestant a été pris en charge par les ambulanciers sur la place Liedts. De plus, quatre policiers ont été blessés et transportés à l’hôpital.

Le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open Vld), a condamné dans la soirée les débordements qui ont eu lieu à Schaerbeek.

Belga – Photo: Belga