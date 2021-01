Me Alexis Deswaef : “Les débordements sont regrettables et condamnables et la famille le regrette”

Me Alexis Deswaef, l’avocat de la famille d’Ibrahima, s’est exprimé au micro de Fabrice Grosfilley ce jeudi dans Toujours + d’Actu sur BX1+. L’avocat regrette les débordements qui ont suivi la manifestation de mercredi. Il s’interroge également sur l’attitude de deux policiers présents au moment du décès du jeune homme.

Le décès du jeune Ibrahima dans un commissariat de police samedi soir suscite beaucoup d’émotion et de commentaires. Mercredi soir, une manifestation pour dénoncer le décès du jeune homme a réuni 500 personnes près du commissariat de la rue de Brabant à Saint-Josse-ten-Noode. Elle a connu des débordements. Des incidents condamnés par la famille?

“La famille était en partie présente hier après-midi (mercredi) au rassemblement pour Ibrahima devant le commissariat. J’avais demandé d’y venir également pour dire un mot. Ce rassemblement était très digne. Il s’est très bien passé. Les organisateurs avaient aussi un service d’ordre très nombreux. Les débordements qui ont eu lieu après le rassemblement sont évidemment extrêmement regrettables et condamnables et la famille le regrette parce que tout se passait très bien”, explique Me Alexis Deswaef, l’avocat de la famille d’Ibrahima.

“Evidemment, tout le monde regrette cette violence, tout ce qui a été cassé et les blessés qu’il y a eus, notamment des policiers. C’est dommage parce que ce n’est pas ce que la famille voulait. La famille était là pour la mémoire d’Ibrahima qui est mort dans le commissariat”, ajoute-t-il.

“Personne ne lui vient en aide”

Il est ensuite revenu sur les circonstances du décès. “Visiblement d’après les informations reçues, sur base des images dans le local, on voit qu’il fait un malaise, qu’il s’affale sur une chaise dont il glisse en perdant connaissance et il se retrouve inconscient au sol. Et là, les images laissent apparaître que pendant de très longues minutes, personne ne lui vient en aide. Il est inconscient au sol, et pendant 5 à 7 minutes, on le laisse sans aide alors qu’il y a deux policiers présents”, dénonce l’avocat.

