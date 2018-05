L’émission #M revient sur l’importance des parcours d’artistes à Saint-Gilles et Schaerbeek

Deux participants aux parcours d’artistes de Saint-Gilles et Schaerbeek, qui débutent d’ici quelques jours, viennent souligner dans #M le rôle important de vitrine que remplissent de tels évènements.

“Le parcours d’artistes, c’est un moment très important, parce que finalement il y a beaucoup d’artistes plasticiens et la difficulté pour un artiste plasticien est de montrer son travail. Je prends le parcours d’artistes de Schaerbeek, il n’y a pas de sélection. Il suffit de s’inscrire et cela permet finalement à plein de personnes qui ont une activité au niveau plastique de montrer leur travail. Qu’ils soient artistes professionnels ou non”, explique Paul Hansquine, qui participe au parcours d’artistes de Schaerbeek. “Qu’on soit un artiste confirmé ou pas, on est toujours intéressé d’avoir des avis sincères de gens qui sont des passants, qui ne font pas partie d’une intelligencia qui a accès à ces galleries”, indique Luc Broche, qui exposera au parcours d’artistes de Saint-Gilles.

“Il y a plusieurs publics qui rentrent dans les lieux où les artistes travaillent et cela permet d’avoir des rencontres excessivement intéressantes. Les gens sont très curieux. Cela permet à l’artiste de s’exprimer, de montrer ce qu’il fait aux gens. Cela permet aussi de comprendre un petit peu qui sont ces artistes”, souligne Paul Hansquine. “On improvise aussi le lieu pour accueillir les gens”, complète Luc Broche.

Un parcours d’artistes se tiendra aussi à Forest

Tous les trois ans, le temps de deux week-ends, se tient le Parcours d’Artistes Art1030 de Schaerbeek qui invite à découvrir des artistes de la commune chez eux ou dans leur atelier. Cette année, 205 artistes s’exposeront ainsi dans plus de 100 lieux durant les week-ends des 2-3 juin et 9-10 juin. À Saint-Gilles, l’évènement, qui fête ses 30 ans cette année, se déroule les 25,26 et 27 mai, mais aussi les 2 et 3 juin. À noter que Forest organise également cette année son parcours d’artistes et que ce dernier se tiendra les 16,17,23 et 24 juin prochains.

J. Th.