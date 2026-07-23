Un véhicule percute la façade du Centre Jules Verne : la saison estivale interrompue

La programmation estivale est abandonnée et le public devra patienter avant de pouvoir retrouver les lieux.

Un accident vient perturber la saison estivale du Centre Jules Verne, à Forest. Un véhicule s’est encastré dans la façade de l’établissement situé chaussée de Neerstalle, provoquant d’importants dégâts matériels, apprend-on dans un communiqué.

Face à la situation et pour des raisons de sécurité, le centre a décidé de suspendre temporairement l’ensemble de ses activités. Les événements programmés dans les prochaines semaines, ainsi que les activités prévues avec les artistes et artisans partenaires, sont donc annulés.

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Cette fermeture représente un coup dur pour le Centre Jules Verne et ses partenaires, alors que plusieurs événements étaient prévus durant l’été. “Voir notre lieu de vie et d’art ainsi endommagé du jour au lendemain est un véritable creve-cœur”, souligne l’équipe. Elle se dit également désolée pour les artistes et artisans concernés par l’annulation de leurs activités. “Nous tenons à présenter nos plus sincères excuses à l’ensemble de nos partenaires, artistes et artisans qui nous faisaient confiance pour animer cet été. Devoir renoncer à ces projets partagés à cause d’une faute extérieure est une immense déception, et nous mesurons pleinement l’impact que cette situation a sur votre travail et vos engagements.”

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L’entrée principale du centre est actuellement inaccessible. L’établissement attend désormais le retour de son assurance ainsi qu’un devis d’entrepreneur avant de pouvoir entamer les travaux nécessaires. Le centre espère pouvoir rouvrir en septembre. “Toute l’équipe du Centre Jules Verne met tout en œuvre pour traverser cette période au plus vite. Nous avons hâte de vous rouvrir nos portes et de vous retrouver, ainsi que l’ensemble de nos partenaires, dès le 1ᵉʳ septembre 2026.”

BX1 – Photo : Centre Jules Verne