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Le centre Jules Verne accueille un marché et une exposition d’illustrateurs fantastiques

Le Centre Jules Verne, à Forest, met la création graphique à l’honneur avec un marché et une exposition consacrée aux illustrateurs, dessinateurs et graphistes.

Imaginer la couverture fictive d’un nouveau livre de Jules Verne : c’est le principe du concours organisé par le centre dédié à l’art fantastique à Bruxelles.

C’est le troisième du genre: les éditions précédentes sont d’ailleurs toujours visibles parmi de nombreuses autres œuvres qui sont toutes en lien avec l’auteur français du 19ème siècle.

► Voir notre reportage | Le centre Jules Verne, consacré à l’art fantastique, s’installe dans l’ancien cinéma Roma

■ Reportage de Simon Breem 

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