Des perturbations durant trois week-ends sur la boucle ferroviaire Est autour de Bruxelles

Des travaux d’entretien sont programmés les week-ends du 25 juillet, du 1er et du 8 août sur la boucle ferroviaire est autour de Bruxelles, où la caténaire sera renouvelée. Durant le chantier, aucun train ne circulera entre Bruxelles-Luxembourg et Vilvorde, ni entre Bruxelles-Luxembourg et Louvain.

Au cours des week-ends du 25 juillet et du 1er août, Infrabel effectuera diverses opérations d’entretien sur la voie de contournement est (Hal-Vilvorde), portant notamment sur les voies, les installations de signalisation et la caténaire.

Le week-end du 8 août, Infrabel poursuivra le renouvellement de la caténaire entre Haren et Vilvorde. La caténaire existante sera remplacée par étapes jusqu’à la moitié de l’année 2027.

“Ces travaux sont essentiels pour continuer à garantir la sécurité et la qualité du trafic sur cette liaison majeure où circulent en moyenne deux cents trains par jour, en semaine“, précise Infrabel.

Des changements d’itinéraires et d’horaires sont annoncés pour certains trains S. Les voyageurs en provenance de Brussels Airport Zaventem, Haren, Bordet, Evere ou Meiser peuvent utiliser leur billet de train pour circuler à bord des bus de la STIB ou de De Lijn. Il est conseillé aux voyageurs de consulter le planificateur de trajet en ligne de la SNCB, qui tient compte des modifications apportées aux horaires.