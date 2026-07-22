Le tunnel Vergote sera supprimé, annonce Elke Van den Brandt

Le tunnel Vergote, qui passe sous le boulevard Brand Whitlock, sera supprimé dans le cadre du futur réaménagement du boulevard Reyers.

Fin mai, les bourgmestres de Schaerbeek et de Woluwe-Saint-Lambert, Martin De Brabant et Olivier Maingain, demandaient à la Région bruxelloise d’intervenir rapidement pour remettre en état le tunnel piétonnier situé sous le boulevard Brand Whitlock, au niveau du square Vergote.

Dans un courrier adressé le 28 mai à la ministre bruxelloise de la Mobilité et des Travaux publics, Elke Van den Brandt (Groen), les deux élus dénonçaient la dégradation de cet ouvrage, utilisé quotidiennement par les habitants du quartier, de nombreuses familles et des élèves des écoles voisines.

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Quelques jours plus tard, une opération d’évacuation a été menée dans les tunnels piétons Reyers et Vergote, occupés de manière récurrente depuis plusieurs mois par des personnes en situation de grande précarité.

Suppression annoncée

Régulièrement dégradé et occupé, le tunnel Vergote sera définitivement supprimé. “Je confirme que le tunnel Vergote sera bien supprimé dans le cadre du réaménagement du boulevard Reyers. Le calendrier sera établi après l’obtention du permis d’urbanisme“, a annoncé Elke Van den Brandt devant le Parlement bruxellois. À la place, une traversée piétonne, en surface et protégée par des feux, est prévue dans le plan de réaménagement.

Toutefois, le chantier ne commencera pas avant des mois, voire des années. En attendant, Bruxelles Mobilité continuera les opérations de nettoyage et les réparations. Des opérations qui ont un coût : 600 € pour le nettoyage effectué tous les deux mois. Les dégâts à l’éclairage sont quant à eux estimés à 85 000 €, selon des informations rapportées par nos confrères de la DH.

Des dépenses qui font grincer les dents de la députée Amélie Pans (MR). Elle suggère la fermeture du tunnel puisqu’il existe une solution alternative à proximité : le passage souterrain à la station de prémétro Georges-Henri.

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BX1 – Photo et vidéo : Caravaggio