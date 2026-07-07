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Opération nettoyage à Louise: 2,7 tonnes de déchets enlevés du tunnel piétonnier

Fermé depuis six mois pour des raisons de sécurité, le tunnel piéton sous l’avenue Louise s’est peu à peu transformé en un véritable dépôt sauvage. Déchets, vandalisme et consommation de drogue ont conduit les autorités à en interdire l’accès. Mais ce matin, une importante opération de nettoyage a été menée sur place: 2,7 tonnes de déchets ont été ramassés.

Reportage de David Courier et Yannick Vangansbeek

Bruxelles Propreté a envoyé ici une quinzaine de personnes de ses services. En tout, pas moins de 2,7 tonnes de déchets ont été enlevés. Palettes, matelas, couvertures, mais aussi des vêtements de personnes en errance aussi dans l’espace public. Des petits déchets clandestins, aussi, comme des restes de nourriture, des emballages, des sacs plastiques ou encore des mégots. Le tout a ensuite été lavé au karcher. Et pour la suite, la Secrétaire d’Etat en charge de la propreté publique, Audrey Henry (MR), estime qu’il “faut discuter avec Bruxelles Mobilité qui doit aussi structurellement mieux fermer les accès à cet endroit.”

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