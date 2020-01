Audi Brussels : 16 jours de chômage technique et 145 emplois intérimaires gelés

L’usine Audi Brussels, à Forest, a décidé de réduire la voilure : 145 emplois intérimaires sont en suspens. En cause : des retards dans la livraison de pièces détachées, qui entraînent des retards dans la production.

Au premier trimestre 2020, entre 4 et 6000 voitures électriques en moins sont sorties des usines Audi. Conséquence : les batteries n’étant plus produites pendant la nuit, 16 jours de chômage économique ont été décidés par la direction, pour chaque équipe et 145 emplois intérimaires sont gelés. Les travailleurs intérimaires sont en sureffectif de 250 personnes, a annoncé Audi Brussels.

Une réunion avait lieu ce matin entre direction et syndicats. Ceux-ci veulent négocier à la baisse le nombre d’intérimaires gelés. Les noms des 145 personnes concernées seront connus mercredi prochain.

S. Rg. – Rédaction web

►Les infos en direct dans Toujours + d’actu, avec Alexis Gonzales