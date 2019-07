Rue de la Loi : Wallonie, négociations, saison 2 (J+45)

On l’écrivait ici il y a deux semaines déjà (l’article date du 27 juin) : le principal résultat de l’opération Coquelicot était de faire bouger les lignes et les rapports de force. Avec l’apport (et le présumé soutien) de la “société civile”, Ecolo pesait plus fort face au PS, et Ecolo-PS pèserait bientôt plus fort face au MR : à la table des négociations, forts de ces consultations préalables, ” PS et (éventuellement) Ecolo arriveront donc avec leur programme pastèque plutôt qu’avec un fragile coquelicot” , concluait la chronique de ce jour-là.

Ce 10 juillet nous y-sommes. Le PS invite donc, via communiqué de presse, le Mouvement Réformateur et Ecolo à participer à une “rencontre exploratoire” dont le but sera “d’examiner les élargissements possibles des cohérences déjà construites entre PS et Ecolo et consignées dans les lignes directrices pour la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles.” Ils étaient deux autour de la table, les voici donc trois. Quatre même puisque le dialogue se poursuivra aussi avec Défi pour la seule Fédération Wallonie-Bruxelles (ex communauté française).

Après une réunion de bureau qui aura duré près de deux heures, les socialistes ont donc pris acte du refus du CDH et du PTB d’entrer dans la danse. Bien sûr, il faut maintenant attendre la décision d’Ecolo (les verts réunissent un conseil de fédération à Namur ce mercredi soir) ainsi que la réponse du Mouvement Réformateur. A Ecolo, il existe des partisans et des adversaires du scénario “à trois”, mais les premiers devraient logiquement être majoritaires. Chez les libéraux, la communication consistera à nuancer le poids des fameuses “lignes directrices” pour ne pas s’enfermer dans un texte dans lequel les libéraux ne se reconnaissent pas, sans pour autant donner l’impression qu’on refuse d’en partir.

En début de semaine, Jean-Paul Wahl, chef de groupe par intérim au Parlement Wallon indiquait que le MR pourrait venir avec sa propre note. Malgré l’unité de façade affichée par le tandem PS-Ecolo, le MR tentera ensuite, probablement, de trouver les failles entre les deux partenaires pour faire progresser ses propres orientations. Il ne manquera pas d’en trouver. Peut-être avec la bénédiction des socialistes sur des matières concernant la politique économique ou l’aménagement du territoire. Au bénéfice d’écolo sur la réforme des institutions ou la transparence. Attendez-vous à de longues négociations. En politique, il faut être deux pour danser le tango. A trois, c’est plus compliqué.