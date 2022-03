Sommets sur l’Ukraine : la réunion du Conseil européen avec Joe Biden démarre avec du retard

Après les sommets de l’Otan et du G7, la réunion du Conseil européen va évoquer la crise en Ukraine.

Depuis ce jeudi, les réunions internationales s’enchaînent à Bruxelles pour discuter de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, de ses conséquences et des réponses à apporter. Les pays membres de l’Otan se sont réunis ce jeudi matin avec notamment le président américain Joe Biden et le Premier ministre belge Alexander De Croo (Open VLD) et ont notamment décidé de s’équiper contre une possible attaque nucléaire, chimique ou biologique venant de la Russie.

“Si la Russie fait usage d’armes chimiques, cela pourrait avoir des conséquences extrêmement graves. Celles-ci pourraient s’étendre à des pays alliés. Toute utilisation d’armes chimiques changerait fondamentalement la nature du conflit” et “serait une violation flagrante du droit international“, a indiqué le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg.

Les 30 pays alliés ont également convenu de renforcer encore la défense et la dissuasion sur le flanc de l’Est. Les États membres de l’Otan ont également décidé d’accroître leur soutien à l’Ukraine, “afin qu’elle puisse conserver son droit fondamental à sa souveraineté”.

Ce sommet a été suivi d’un sommet du G7, réunissant les sept principales puissances économiques mondiales, à savoir l’Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l’Italie, le Japon et le Royaume-Uni. Le G7 s’est accordé sur le renfort leur coopération pour mettre fin à “l’agression injustifiée, non provoquée et illégale de la Russie et le choix du président (russe Vladimir) Poutine contre l’indépendance et la souveraineté de l’Ukraine”. Ils ont également abordé la crise alimentaire mondiale qui s’annonce, alors qu’Ukraine et Russie sont de gros producteurs de céréales. La solidarité envers les réfugiés ukrainiens et la solidarité énergétique ont aussi été évoqués.

Enfin, dernier sommet du jour : la réunion du Conseil européen, qui réunit les 27 chefs d’État européens et qui a été ouvert exceptionnellement au président américain Joe Biden et au Premier ministre canadien Justin Trudeau. Ce sommet devait démarrer à 16h00 mais la réunion du G7 a tardé, ce qui a postposé le début de cette dernière réunion de la journée. Celle-ci devrait encore durer une bonne partie de la nuit.

■ Duplex de Sabine Ringelheim et Anna Lawan.