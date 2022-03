Consortium 12-12 : “Nous saluons la mobilisation belge pour la cause ukrainienne”

Le Consortium 12-12 regroupe sept organisations humanitaires, dont Médecins du Monde récoltant des fonds en Belgique lors de graves crises ou catastrophes. La semaine derrière, il a lancé un appel aux dons pour aider la population Ukrainienne. Plus de 3 millions d’euros ont déjà été récolté.

Les organisations du 12-12 sont présentes en Ukraine, mais aussi aux frontières. “Nous l’étions avant la guerre, et depuis qu’elle a éclatée, c’est encore le cas, notamment dans le Donbass. Une autre partie de nos équipes est plus éparpillée, pour assurer leur sécurité. Une fois que nos staffs sont sécurisés, ils ont la possibilité d’apporter leur appui à des centres locaux en Ukraine. Aux frontières, nous avons plusieurs équipes en Slovaquie, Hongrie, Pologne et Moldavie. Elles apportent un soutien médical complémentaire aux actions déjà en place dans les pays frontaliers. Enfin, en Roumanie, une équipe est en train de se renforcer. Ça sera notre base logistique pour nous redéployer en Ukraine lorsque la situation sera plus apaisée”, explique Alexandre Seron, directeur de campagne de Médecins du Monde et représentant du Consortium 12-12.

Le Consortium salue la mobilisation belge. “Nous avons besoin de dons financier pour permettre aux sept organisations membres de Consortium d’augmenter leur intervention sur le terrain dès que nous en aurons la possibilité. En termes de besoin, c’est très compliqué à chiffrer. Ils sont changeants, énormes et croissants. Ce que nous avons déjà récoltés est un premier pas dans la bonne direction. En tout cas, nous saluons la mobilisation de la population belge exceptionnelle et espérons qu’elle va continuer”.

Les dons peuvent être effectués via le numéro de compte bancaire BE19 0000 0000 1212 et en ligne via 1212.be.

Ma. Ar. – Photo : Consortium 12-12

■ Une interview d’Alexandre Seron, représentant du Consortium 12-12, dans Le 12h30.