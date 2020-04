Le SNI prévient : un indépendant sur six risque la faillite ou l’arrêt de ses activités

Un indépendant sur six risque la faillite ou l’arrêt de ses activités en raison de la crise du coronavirus, estime jeudi le Syndicat neutre pour indépendants (SNI).

“Quelque 125 000 PME sont en danger”, prévient Christine Mattheeuws, du SNI. Plus de la moitié des entreprises (52%) doit déjà faire face à des problèmes de liquidités, les rendant incapables de rembourser leurs dettes à court terme. “Il est donc absolument nécessaire de pouvoir redémarrer dès que possible en toute sécurité. Si ce n’est pas possible, des mesures de soutien supplémentaires sont indispensables si nous voulons éviter que des milliers d’autres entrepreneurs ne se retrouvent dans la précarité”, ajoute-t-elle.

Selon le SNI, 90% des indépendants ont une perte de chiffre d’affaires considérable, 60% constatent une perte de plus de 50% et 40% ne tirent même pratiquement plus de revenus de leur activité.

Si cette enquête menée par le SNI était anonymisée, les chiffres en Région bruxelloise peuvent être considérés comme “un peu supérieurs à la moyenne nationale”, nous précise Olivier Maüen, chargé de communication au SNI. “L’économie est moins florissante en Région bruxelloise et contrairement à la Flandre, par exemple, aucune mesure de soutien supplémentaire quotidienne n’a été annoncée dans la capitale au-delà de la prime unique proposée aux indépendants. Il risque donc d’y avoir plus d’indépendants touchés”, ajoute-t-il.

