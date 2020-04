Décès suite au coronavirus en Région bruxelloise : un épidémiologiste conteste les chiffres

Le docteur Philippe Laurent, épidémiologiste et co-fondateur de Médecins Sans Frontières Belgique, conteste les chiffres de mortalité à Bruxelles et estime que les chiffres donnés par les autorités sont sous-évalués.

Chaque jour, Sciensano, l’Institut scientifique de santé publique, délivre les derniers chiffres de cas positifs, d’hospitalisations et de décès des suites d’une infection au Covid-19 en Belgique. Les données ont été rendues publiques voici deux semaines, et dévoilent notamment les chiffres plus précis selon le lieu, la date, la catégorie d’âge ou le sexe des personnes diagnostiquées positives ou suspectées d’une infection au Covid-19.

En Région bruxelloise, au 9 avril 2020, Sciensano annonce ainsi que 468 personnes sont décédées en Région bruxelloise des suites du coronavirus. Mais selon l’épidémiologiste Philippe Laurent, co-fondateur de Médecins Sans Frontières Belgique, ces chiffres sont à prendre avec des pincettes. “Je pense qu’il y a aujourd’hui au moins 600 morts et qu’il y a certainement une centaine de morts qui seront réintégrés à l’avenir. C’est dramatique car avec de tels chiffres, la densité de la maladie à Bruxelles est plus haute qu’en Espagne ou en Italie, et rejoint la ville de New York. On est dans une situation extrêmement sérieuse”, prévient-il dans Toujours + d’Actu, sur BX1+.

■ Interview réalisée par Jim Moskovics dans Toujours + d’Actu.