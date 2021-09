Covid-19 : l’objectif des 16 000 nouveaux vaccinés bruxellois par semaine pas encore atteint

Alors que la situation épidémiologique s’améliore en Région bruxelloise au vu du nombre de nouvelles contaminations et hospitalisations en baisse, la campagne de vaccination se poursuit, mais à un rythme plus lent qu’attendu.

Comme le montrent les chiffres de Sciensano, l’Institut belge de santé publique, précisés par la Commission communautaire commune (Cocom), la situation épidémiologique s’améliore dans la capitale. “Les chiffres diminuent un peu à tous les niveaux”, confirme Inge Neven, responsable du service de prévention et de lutte contre les maladies transmissibles à la Cocom.

Si le nombre de tests réalisés quotidiennement a diminué (de 8 100 tests par jour lors de la semaine du 13 septembre à 7 800 tests par jour lors de la semaine du 20 septembre), le taux de positivité, soit le nombre de tests positifs par rapport au nombre de dépistages réalisés, est descendu à 6%, alors qu’il atteignait encore 7% voici deux semaines.

“Les patients aux soins intensifs sont non-vaccinés”

Le taux de reproduction du virus, soit le nombre de personnes contaminées par une personne positive au Covid-19, est en baisse également : il est désormais de 0,912, ce qui permet à l’épidémie de poursuivre sa baisse. Le taux d’incidence, soit le nombre de nouvelles contaminations quotidiennes par 100 000 habitants sur les 14 derniers jours consolidés, diminue également de 540 à 509 en une semaine. Le nombre de contaminations reste toutefois le plus élevé parmi les personnes âgées de 10 à 19 ans.

Concernant les hospitalisations, les patients atteints par le Sars-CoV-2 sont de moins en moins nombreux : le nombre de patients en soins intensifs est de 59 au 27 septembre, alors qu’un récent pic avait été atteint à 76 patients début septembre. “Tous les hôpitaux nous disent que ces patients aux soins intensifs sont non-vaccinés. C’est un message clair que la vaccination permet d’éviter les formes graves de la maladie”, précise Inge Neven.

Le nombre de décès des suites d’une contamination au Covid-19 est également en baisse, avec une moyenne désormais sous la barre d’un décès par jour.

10 000 premières doses la semaine dernière

Concernant la campagne de vaccination en Région bruxelloise, celle-ci se poursuit toujours doucement, mais l’objectif des 16 000 nouvelles personnes vaccinées avec une première dose chaque semaine n’est pas encore atteint. Selon les chiffres de la Cocom, 10 000 premières doses de vaccin ont été enregistrées durant la semaine du 20 septembre, ainsi que 10 200 secondes doses de vaccin. “Nous restons optimistes : nous avons trouvé 10 000 nouvelles personnes qui se sont fait vacciner, grâce notamment à la multiplication des initiatives locales”, commente Inge Neven.

La Cocom pointe notamment la commune de Saint-Josse-ten-Noode, où la couverture vaccinale a augmenté de 1,5% en une semaine. “Il y a un gros travail de sensibilisation dans cette commune, notamment de la part de l’équipe du bourgmestre. À Saint-Gilles et Koekelberg, également, on voit que les actions de sensibilisation autour du vacci-bus portent leurs fruits”, indique la responsable de la Cocom.

67% des plus de 18 ans sont totalement vaccinés

Ces nouvelles vaccinations permettent à la Région bruxelloise d’atteindre un taux de couverture vaccinale de 67% chez les plus de 18 ans et de 54,3% pour l’ensemble de la population pour la première dose. Pour rappel, la Cocom espérait que 65% de la population totale bruxelloise obtienne une première dose du vaccin d’ici au 1er octobre pour éviter l’émergence d’une quatrième vague de contaminations et d’hospitalisations suite au Covid-19.

Si plus de 70% des Bruxellois de plus de 45 ans sont désormais vaccinés, “la plus grande marge de progression est chez les jeunes“, confirme Inge Neven. Elle démontre par le tableau ci-dessous que la campagne de vaccination chez les plus jeunes a connu un sérieux coup d’accélérateur depuis la fin août.

La Cocom précise toutefois que l’annonce du Covid Safe Ticket n’a pas forcément eu de grand impact sur l’arrivée de personnes souhaitant se faire vacciner dans les centres. “Nous avons une diminution du nombre de rendez-vous pris pour une vaccination dans l’un de nos centres avant le 8 septembre. Après l’annonce de l’introduction du Covid Safe Ticket, après le 8 septembre, le nombre de rendez-vous s’est stabilisé, mais nous n’avons pas vu de grande augmentation. Si le nombre de vaccinations augmente en Région bruxelloise, c’est aussi suite au nombre d’actions locales qui s’amplifient”, explique Inge Neven.

Certaines antennes fermées dans les commerces

Des antennes locales, comme les points de vaccination installés dans des commerces comme à l’hypermarché Carrefour d’Auderghem, ont par contre fermé leurs portes. “On voyait qu’il y avait de moins en moins de vaccinations réalisées sur ces antennes. Nous sommes désormais en contact avec les communes pour savoir quels sont les quartiers avec le plus grand potentiel de vaccination, et voir où mener des actions spécifiques”, indique la Cocom. “Dans les commerces, près de 2 100 vaccins ont été administrés“ depuis l’installation de ces points, début septembre.

La Cocom rappelle enfin que les personnes vaccinées entre le 16 septembre et le 31 octobre bénéficient d’un test gratuit après chaque dose de vaccin pour leur permettre d’obtenir un Covid Safe Ticket provisoire, avant le ticket délivré au bout de deux semaines suivant la vaccination complète. En outre, la Région indique que les modalités autour de la troisième dose de vaccin pour les plus de 65 ans sont encore à définir. 159 026 personnes seront concernées par cette troisième dose en Région bruxelloise.

Grégory Ienco – Photo : Belga/Laurie Dieffembacq