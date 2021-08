16 000 doses par semaine, vaccination au magasin ou à l’école… : voici le plan bruxellois de la rentrée contre le Covid-19

La Région bruxelloise compte sensibiliser dans les écoles et les quartiers où le taux de vaccination contre le Covid-19 reste faible. Elle va également mettre en place des antennes de vaccination dans des grandes entreprises, des écoles secondaires, des campus, des magasins ou encore des lieux de culte : jusqu’à 16 000 doses de vaccin seront administrées chaque semaine avec l’objectif d’atteindre un taux de vaccination de 65% de la population bruxelloise d’ici fin octobre.

La situation épidémiologique autour du Covid-19 en Région bruxelloise est toujours inquiétante, rappellent le ministre bruxellois de la Santé Alain Maron (Ecolo) et la responsable de la vaccination au sein de la Commission Communautaire Commune (Cocom) Inge Neven, lors d’une conférence de presse commune.

Selon les récentes données mises à jour par l’Institut belge de santé publique Sciensano, le taux de positivité (soit le nombre de tests positifs par rapport au nombre de tests réalisés) est bien plus élevé en Région bruxelloise : 6,9% de tests positifs sur les sept derniers jours consolidés, contre 4,2% pour l’ensemble de la Belgique. Ce taux de positivité est par ailleurs en forte hausse chez les moins de 40 ans et chez les 60-79 ans.

La majorité des hospitalisés ne sont pas totalement vaccinés

Ce sont surtout les retours de voyages de zone rouge qui mènent à ces chiffres. En effet, 49% des cas positifs enregistrés en Région bruxelloise entre le 8 et le 15 août s’expliquent par une contamination via ces retours de voyage (contre 37% la semaine précédente). 6,1% des voyageurs de retour de zone rouge ont enregistré un test positif à leur retour, et ce taux grimpe à 8,4% pour les retours des pays à risque et même 11,3% pour les retours du Maroc.

Selon les données récoltées entre mi-juillet et début août, 93% des hospitalisations bruxelloises pour une contamination au Covid-19 concernent des personnes non-vaccinées ou partiellement vaccinées. Une enquête menée par la Cocom ce 23 août montre encore que parmi les 51 patients Covid-19 enregistrés, seuls deux d’entre eux sont totalement vaccinés, mais présentent des comorbidités. “Cela démontre l’efficacité du vaccin”, indique Inge Neven.

13 500 tests par jour

C’est dans ce cadre que la Région bruxelloise annonce un large plan d’actions pour faire face à cette recrudescence des contaminations et hospitalisations des suites du Covid-19. Cela passe notamment par une capacité de tests renforcée : 13 500 tests par jour pourront être réalisés sur l’ensemble de la Région bruxelloise dès la rentrée. Le traçage des personnes positives et leur suivi seront également renforcés via les communes et les polices locales.

L’accent sera évidemment mis sur la vaccination, et ce, malgré les nombreux obstacles rappelés une nouvelle fois par le ministre bruxellois de la Santé. “L’adhésion naturelle au vaccin est beaucoup trop faible chez les moins de 45 ans en Région bruxelloise, or la population bruxelloise est en moyenne bien plus jeune que la population wallonne ou flamande”, défend Alain Maron.

Inge Neven rappelle, pour sa part, que Bruxelles est la deuxième ville la plus cosmopolite du monde, dans laquelle la fracture numérique est importante, le niveau socio-économique reste moins élevé que dans le reste de la Belgique, et dont 40% de la population ne dispose pas de médecin généraliste. Autant d’éléments qui peuvent expliquer ce taux de vaccination bas.

65% de vaccinés à une dose d’ici fin octobre

La Région bruxelloise a un objectif précis en vue : l’administration d’une première dose du vaccin contre le Covid-19 pour 65% de la population bruxelloise. Au 23 août, ce taux est de 50,8%.

Selon des modèles mathématiques présentés par les universités d’Anvers et d’Hasselt, le risque d’une quatrième vague épidémiologique est grand si la vaccination ne grimpe à un taux de vaccination 60, voire 65% d’ici octobre.

Si 65% de la population bruxelloise obtient une première dose du vaccin d’ici au 1er octobre (voir la ligne jaune dans le graphique ci-dessous), la vague d’hospitalisations devrait être quasiment équivalente que celle connue en avril dernier. Mais bien plus importante si la campagne de vaccination n’accélère pas

► Ci-dessous : les prévisions d’hospitalisations suite à une contamination au Covid-19 selon le taux de vaccination des prochaines semaines

■ Légende :

Ligne rouge : si aucun changement de taux de vaccination n’est relevé

Ligne verte : si 60% de la population bruxelloise est vaccinée à une dose d’ici au 1er novembre

Ligne bleue : si 60% de la population bruxelloise est vaccinée à une dose d’ici au 1er octobre

Ligne orange : si 65% de la population bruxelloise est vaccinée à une dose d’ici au 1er novembre

Ligne jaune : si 65% de la population bruxelloise est vaccinée à une dose d’ici au 1er octobre



“Cet objectif permettrait d’éviter une pression hospitalière trop importante, et d’éviter le report d’interventions médicales, comme on en a connu l’an dernier ou en début d’année”, indique Alain Maron.

“On fera une première évaluation de la situation à la mi-septembre et fin septembre. Une utilisation plus intense du Covid Safe Ticket doit se préparer en amont, mais doit se faire dans de bonnes conditions. Il n’y a pas encore eu de débat au sein du gouvernement bruxellois pour l’instant. C’est pour cela que dès la fin du mois de septembre, on devrait y voir plus clair pour savoir si on va dans la bonne direction ou non”, ajoute le ministre bruxellois de la Santé.

16 000 premières doses par semaine

Pour atteindre ce taux de vaccination, la Région bruxelloise compte multiplier les lieux où la vaccination sera possible. Quatre centres resteront ouverts en septembre et octobre, et jusqu’à six antennes locales de vaccination (comme celle de Molenbeek) vont être ouverts à la rentrée, ce qui permettra déjà d’administrer 10 000 vaccins par jour. L’objectif de la Cocom est d’administrer au total 16 000 premières doses de vaccin par semaine.

La vaccination se déroulera donc également dans les 5 “vacci-bus” qui parcourent la Région bruxelloise, dans les grandes entreprises et administrations, dans les grandes surfaces, dans les lieux de culte, dans les écoles, sur les campus, dans les hôpitaux, dans des CPAS et via les maisons médicales et les médecins généralistes.

Concernant la vaccination dans les entreprises, une lettre de la Région a été envoyé aux administrations et grandes entreprises pour organiser une campagne à leur échelle. Plus de dix grandes entreprises ont déjà répondu à l’appel, et vont organiser une campagne de vaccination avec un médecin du travail dans leurs locaux, ou envoyer leur personnel dans un centre de vaccination.

Une campagne de vaccination va également avoir lieu dans plusieurs grands magasins, comme Ikea, Primark Carrefour ou Action, qui ont accepté d’accueillir une équipe de vaccination pour leurs clients qui n’auraient pas encore reçu leur vaccin.

Dans les écoles dès le 13 septembre

Concernant le milieu scolaire, des lettres seront envoyées dès le 1er septembre dans les écoles bruxelloises, avant l’organisation de séances d’informations pour informer les élèves. La campagne de vaccination pourra commencer dans les écoles qui le souhaitent dès le 13 septembre. “On souhaite d’abord bien informer et sensibiliser les jeunes, et les convaincre, avant de lancer la vaccination”, indique Inge Neven.

10 écoles-pilotes francophones, proposées par la Fédération Wallonie-Bruxelles ont déjà été choisies pour lancer cette campagne inédite. Huit écoles secondaires choisies par la Ville de Bruxelles, les campus de l’ULB Solbosch, de l’UCL Saint-Luc, de la VUB à Etterbeek et Jette et l’école professionnelle Don Bosco accueilleront également une antenne de vaccination.

Enfin, la Cocom va faire du porte-à-porte avec des acteurs locaux de confiance dans 48 quartiers prioritaires où le taux de vaccination est plus faible. Cela se fera en collaboration avec la Fédération des services sociaux. Une campagne de vaccination dans les pharmacies est également en préparation, précise la Cocom. Qui vise désormais des dizaines de milliers de nouveaux vaccinés d’ici aux prochaines semaines, pour que la rentrée ne tourne pas au cauchemar épidémiologique.

Grégory Ienco – Photo de couverture : Belga/Nicolas Maeterlinck – Graphique : Cocom/UHasselt/UAntwerpen