Covid-19 : les hospitalisations et admissions en soins intensifs en forte hausse à Bruxelles

Les dernières données recensées par Sciensano, l’Institut belge de santé publique, confirment un rebond de l’épidémie de Covid-19 dans la capitale, malgré la vaccination (à deux doses) qui approche des 60% de la population majeure.

L’épidémie de Covid-19 poursuit son avancée en Belgique et en Région bruxelloise, rapporte Sciensano, dans sa mise à jour quotidienne de la situation épidémiologique. Outre le nombre de nouveaux cas de contaminations au Sars-CoV-2 en hausse, le nombre d’admissions à l’hôpital et aux soins intensifs suite à une contamination augmente également de manière importante.

Selon les dernières données de Sciensano, en moyenne 1 903 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés quotidiennement en Belgique entre le 7 et le 13 août, soit une hausse de 9% par rapport à la semaine précédente. En Région bruxelloise, 425,1 nouveaux cas quotidiens ont été enregistrés entre le 7 et le 13 août, soit une hausse de 18% par rapport à la période précédente.

Le taux de positivité, soit le nombre de tests positifs par rapport au nombre de tests réalisés, est passé à 4,2% sur la période du 7 au 13 août en Belgique, contre 3,9% lors de la semaine précédente. Par contre, Sciensano indique que le taux de reproduction du virus, soit le nombre de personnes contaminées par une personne positive au Covid-19, est en légère diminution et passe à 1,09 au 16 août (contre 1,22 le 13 août).

Le taux d’incidence (soit le nombre moyen de nouvelles contaminations par 100 000 habitants sur les 14 derniers jours consolidés) est également en forte hausse dans les communes bruxelloises : ce taux est passé à plus de 600 à Molenbeek-Saint-Jean, et à plus de 500 à Anderlecht, Koekelberg, Berchem-Sainte-Agathe, Saint-Gilles et Forest.

De 31 à 53 patients aux SI en neuf jours

Concernant les hospitalisations, 54,4 admissions quotidiennes pour une contamination au Covid-19 ont été enregistrées dans les hôpitaux belges entre le 10 et le 16 août, soit une hausse de 22% par rapport à la semaine précédente. En Région bruxelloise, 14,9 nouvelles admissions quotidiennes ont été confirmées durant cette même période, soit une augmentation de 20% par rapport aux sept jours précédents.

Au 16 août, 163 personnes sont hospitalisées pour une contamination au Covid-19 en Région bruxelloise, soit 12 patients de plus que la veille. Parmi eux, 53 patients sont actuellement aux soins intensifs, soit 5 de plus que la veille. Le nombre de patients aux soins intensifs a presque doublé entre le 8 et le 16 août (de 31 à 53 patients), indiquent les données de Sciensano.

Le nombre de décès liés au Covid-19 est par contre en diminution selon les données de Sciensano. 7 décès ont été enregistrés en Région bruxelloise entre le 9 et le 15 août, contre 10 décès lors des sept jours précédents. 3 304 Bruxellois sont décédés des suites du Covid-19 depuis le début de l’épidémie. En Belgique, le nombre de décès est de 25 299 depuis mars 2020.

