Coronavirus : plus de 4 000 morts en Belgique, des hospitalisations encore en baisse

Comme chaque jour, le SPF Santé publique et le Centre de crise font le point sur le nombre de cas de contamination au Covid-19 et rappellent les consignes de sécurité pour faire face à la pandémie.

Selon les chiffres dévoilés par Sciensano, au 13 avril 2020, 242 nouvelles hospitalisations liés au Covid-19 ont été enregistrées durant les 24 dernières heures, et 161 patients infectés ont pu quitter l’hôpital durant la même période. 5 536 personnes sont actuellement hospitalisées pour une infection au Covid-19, dont 1 223 sont actuellement aux soins intensifs (11 de moins que la veille), et 915 ont besoin d’une assistance respiratoire (25 de moins que la veille).

Durant les 24 dernières heures, 90 personnes sont décédées dans les hôpitaux et 171 décès suspects ont été constatés dans les maisons de repos. 29 décès ont été enregistrés ce 13 avril en Région bruxelloise. Emmanuel André, virologue et porte-parole interfédéral Covid-19, 52% des décès ont eu lieu dans un contexte hospitalier depuis le début de l’épidémie. Cela porte le nombre de décès de cas confirmés et de cas suspects liés au coronavirus à 4 157 en Belgique.

2 081 tests ont été réalisés dans les réseaux de laboratoire de biologie clinique durant les 24 dernières heures. Parmi ces tests, 62 cas positifs au Covid-19 ont été confirmés en Région bruxelloise. Ces chiffres ne comprennent pas les tests réalisés dans les maisons de repos : 5 500 tests ont été réalisés à ce jour dans les homes, dont les résultats ont été communiqués aux médecins concernés, et n’ont pas encore été inclus dans les rapports quotidiens de Sciensano.

“Les chiffres continuent à avancer dans la même direction. Nous sommes dans une tendance vers la baisse, même si cette diminution n’est pas abrupte. Nous ferons plus d’analyse dans les jours qui viennent”, analyse le Dr Emmanuel André.

Gr.I. – Photo : Belga/Thomas Michiels