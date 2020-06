Coronavirus : les marchés reprennent sans limite, les foires peuvent reprendre avec 400 personnes

Le Conseil National de Sécurité a annoncé la réouverture de nombreux lieux dès le 1er juillet pour poursuivre les efforts de déconfinement face à la crise du Covid-19.

La Première ministre Sophie Wilmès (MR) a annoncé ce mercredi la réouverture, dès le 1er juillet, des piscines, des centres de bien-être, des casinos et des parcs de loisirs. Les salles de fêtes et de réception peuvent également rouvrir leurs portes, mais dans une limite de 50 personnes. Un protocole doit être suivi par l’ensemble de ces lieux, avec un respect des distances de sécurité, une heure de fermeture et la recommandation du port du masque.

Les boîtes de nuit et les événements de masse (festivals, etc.) restent toutefois interdits.

Au niveau culturel, Sophie Wilmès annonce que les événements en public organisés sont autorisés avec un maximum de 200 participants à l’intérieur, et jusqu’à 400 participants à l’extérieur. Une réévaluation de ces mesures aura lieu en août pour autoriser jusqu’à 400 personnes à l’intérieur et 800 à l’extérieur. Ce même nombre reste valable pour les manifestations, rappelle Sophie Wilmès. Et ce nombre n’est pas d’application pour les fêtes privées (mariages, anniversaires, etc.), où le nombre maximum de personnes autorisée reste de 50.

La Première ministre confirme que les marchés vont pouvoir reprendre sans limite du nombre de marchands, mais toujours avec des mesures sanitaires indispensables. Jusqu’ici, les marchés ne pouvaient accueillir qu’un maximum de 50 marchands.

Enfin, les forains sont autorisés à reprendre leurs activités dès le 1er juillet, avec une autorisation préalable des autorités communales. Ces foires pourront accueillir jusqu’à 400 personnes au maximum en extérieur. La Foire du Midi pourrait donc reprendre sous certaines conditions.

