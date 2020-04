Chômage temporaire : de nombreux artistes en difficulté face à des mesures jugées inadaptées

Les mesures de chômage temporaire proposées par les différents gouvernements ne sont pour l’instant pas adaptées aux conditions de contrat des différents artistes et acteurs du monde culturel.

Artistes et acteurs du monde culturel dénoncent depuis plusieurs jours le manque de soutien à l’égard de ces personnes actuellement sans le moindre travail suite à la crise sanitaire du coronavirus. Le chômage temporaire proposé est en effet inadapté aux réalités de secteurs bien différents, comme l’explique Laurie-Anne Vanbléricq, de la Chambre des compagnies théâtrales pour adultes. Actuellement, ce chômage temporaire n’est accordé qu’aux artistes dont le contrat commençait avant le 13 mars et était toujours en cours au moment où le confinement a été imposé.

Différentes fédérations professionnelles représentants les compagnies des arts de la scène ont adressé une lettre ouverte à la Première ministre Sophie Wilmès (MR) et la ministre fédérale de l’Emploi Nathalie Muylle (CD&V) afin qu’une adaptation des mesures de chômage temporaire en cas de force majeure soit réalisée, pour permettre à “tout travailleur dont l’engagement a été suspendu, interrompu ou annulé pour cause de coronavirus, quel que soit l’état de la formalisation de cet engagement et quel que soit le statut social du travailleur” de bénéficier des allocations de chômage temporaire.

Pour l’instant, aucune réponse n’a pour l’instant été obtenue de la part du gouvernement fédéral.

■ Reportage de Sabine Ringelheim, Marjorie Fellinger et Stéphanie Mira.