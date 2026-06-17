Logements sociaux: “Ces dérogations restent le fait du prince, et on ne sait jamais ce qu’il y a dans la tête du prince”

La possibilité d’accorder des dérogations aux politiques doit être supprimée, insite José Garcia, administrateur délégué duSyndicat des locataires, entendu lundi par les membres de la commission d’enquête parlementaire chargée de se pencher sur les soupçons d’irrégularités au Foyer anderlechtois. Il est l’invité de Bonjour Bruxelles.

Le président du Syndicat des Locataires, José Garcia s’est montré particulièrement critique, lundi, au sujet du régime de dérogation au système des points qui classe les demandes d’attribution de logements sociaux dans la capitale. Pour l’administrateur délégué, il faut donc soit supprimer l’article 33 de l’arrêté du 26 septembre 1996 permettant aux Sociétés Immobilières de Service Public (SISP) de déroger à la liste des candidats locataires en fonction des points pour des raisons sociales urgentes qui est potentiellement générateur d’une dérive clientéliste, soit faire en sorte que l’acteur politique n’intervient qu’au niveau du Conseil d’Administration de la SISP.

“Il faut mettre en place un système qui échappe aux responsables des sociétés“, explique-t-il dans Bonjour Bruxelles. “Nous avons fait la démonstration en commission que toutes ces dérogations restent fondamentalement le fait du prince. Or, comme on ne sait jamais ce qu’il y a dans la tête du prince, il vaut mieux éviter que le prince prenne de telles décisions. Nous n’accusons pas tel ou tel responsable, mais l’article 33 en lui-même contient ses propres dérives, il faut donc y mettre un terme pour éviter la moindre suspicion“.

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José Garcia s’est montré particulièrement critique, lundi, au sujet du régime de dérogation au système des points qui classe les demandes d’attribution de logements sociaux dans la capitale. Il a estimé qu’a minima, il fallait revoir sensiblement à la baisse le pourcentage de dossiers d’attribution – ndlr: actuellement 40% des dossiers d’attributions de l’année précédente – pouvant passer par celui-ci. Il n’a pas caché qu’au cours des 50 ans d’existence de l’organisation dont il est administrateur délégué, des locataires sont venus à de nombreuses reprises faire état de “magouilles ou malversations” dans le logement social. “Mais jamais, nous n’avons pu établir que des gens avaient reçu du pognon sans quoi nous l’aurions dénoncé“, a-t-il tenu à préciser. Selon lui, le Syndicat a à chaque fois dit à ces personnes de déposer plainte, mais il n’a jamais eu de retour de ce qu’elles ont fait ensuite.

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