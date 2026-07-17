Foyer anderlechtois: le Parlement bruxellois examine, dans un climat tendu, les recommandations de la commission

Le Parlement bruxellois a connu quelques épisodes de forte houle, vendredi, à propos des recommandations de la commission d’enquête sur le Foyer anderlechtois, dans le prolongement du climat des travaux effectués en commission au pas de charge et des discussions au sein de celle-ci sur ces recommandations.

Se sentant mise devant le fait accompli d’un compromis tardif de la majorité sur 26 recommandations qu’elle n’a reçues qu’une heure avant la séance, l’opposition avait claqué la porte, mardi.

Vendredi les groupes de l’opposition – entre autres Ecolo, DéFI et le PTB – sont largement revenus non seulement sur leurs critiques quant à la méthode de travail, mais aussi sur des propositions de recommandations qu’ils n’avaient pu défendre en commission.

> REPORTAGE Foyer anderlechtois: la commission d’enquête a remis ses recommandations

Dans la majorité plusieurs intervenants ont soutenu que le travail de la commission, certes à un rythme élevé, avait permis de faire remonter plusieurs anomalies de fonctionnement au niveau du Foyer et d’en tirer des leçons pour l’ensemble des sociétés de logement social de la Région mais aussi de la Société du Logement de la Région bruxelloise.

Louis de Clippele (MR) a ajouté que sans le vote des recommandations, celle qui préconise l’envoi au Juge d’instruction d’une série d’informations obtenues à huis clos demeurera lettre morte.

On relèvera aussi l’intervention d’Imane Belguenani (Anders), qui a procédé à une lecture comparative des recommandations sur lesquelles la majorité s’est retrouvée, et de celles de l’opposition. Selon elle, la moitié de celles de la majorité se retrouve dans celles des autres groupes.

Pour les Engagés, sans contester les recommandations sur la table, Marie Cruysmans a déploré l’absence, dans le rapport final, de constat sur la situation au Foyer anderlechtois dont les témoignages ont relevé ce qui apparaît comme des dérives de gouvernance principalement au niveau de la présidence. Selon la députée, les témoignages ont confirmé que celle-ci s’est ingérée dans des attributions, transferts, mutations de logements et dérogations, mais aussi dans la gestion des relations internes avec les employés, affaiblissant du même coup la direction en place.

Les débats largement entamés à mi-journée pourraient se prolonger: une cinquantaine de propositions d’amendements ont été déposées et chacun de ceux-ci donne le droit à le défendre pendant 5 minutes.

Belga