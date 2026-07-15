Foyer anderlechtois : la commission d’enquête a remis ses recommandations

La fin des travaux de la commission d’enquête est marquée par un profond désaccord entre majorité et opposition. Malgré ce contexte tendu, les députés de la majorité ont validé une série de mesures destinées à réformer le secteur.

La commission d’enquête chargée de se pencher sur les soupçons d’irrégularité au Foyer anderlechtois a adopté mardi, en l’absence des représentants de l’opposition, vingt-six recommandations. Celles-ci visent plus de transparence, moins de politisation, mais aussi plus de professionnalismes et d’indépendance dans le processus d’attribution des logements sociaux, non seulement au Foyer anderlechtois, mais aussi dans chacune des sociétés bruxelloises de logement social.

Une dernière séance plénière est prévue ce vendredi, au cours de laquelle un texte sera soumis au vote. Pour l’opposition, les recommandations de la majorité sont trop générales et manquent de précision quant à leur application. Ecolo prévoit de déposer un rapport alternatif lors de cette dernière séance.

■Reportage de Charlotte Verbruggen et Hugo Moriamé