Un commissaire spécial sera envoyé auprès du Foyer Anderlechtois: quelle sera sa mission?

Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a désigné jeudi, un commissaire spécial auprès du Foyer Anderlechtois pour une durée de 4 mois, a annoncé la secrétaire d’État au Logement Karine Lalieux (PS) à l’issue de la réunion du jour qui se tenait au Château de Val Duchesse.

La bataille fait rage à la tête du CA du Foyer entre le président Lotfi Mostefa (PS) et la vice-présidente Marcela Gori (MR) qui revendiquent tous deux l’exercice de la présidence dans le contexte des soupçons d’irrégularités sur lesquels se penche la Justice, et qu’a par ailleurs examinés au pas de charge une commission d’enquête parlementaire.

Par conséquent, la Société de Logement de la Région bruxelloise (SLRB) a saisi officiellement le gouvernement de cette demande à la suite de son Conseil d’Administration du 13 juillet après avoir constaté des dysfonctionnements récurrents au sein de la SISP.

Le commissaire spécial est chargé de convoquer le conseil d’administration, le comité de gestion et, le cas échéant, l’assemblée générale; de fixer l’ordre du jour des réunions de ces organes; vérifier et valider les documents soumis à ces organes concernant les points à l’ordre du jour; valider les projets de procès-verbaux des réunions de ces organes rédigés par le secrétaire et les soumettre à leur approbation.

► Lire aussi | Foyer anderlechtois: la commission d’enquête a remis ses recommandations

Il est amené à présider les réunions de ces organes et de veiller à leur bon déroulement dans un climat serein; d’autoriser la signature des actes relevant, en vertu de l’article 17 des statuts et du Règlement d’Ordre Intérieur, du président et du vice-président et s’il échet les signer pour assurer la continuité.

Il devra également recueillir et transmettre à la SLRB toute information nécessaire à l’exercice de la tutelle.

Le commissaire spécial remettra un rapport à la SLRB et au gouvernement à l’issue de sa mission.

Belga – Photo : Belga Image