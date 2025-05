David Leisterh : “Au lieu de discuter d’avec qui on veut être autour de la table, on discutera de ce sur quoi on veut avancer”

Le président du MR Bruxellois a annoncé vouloir déposer une déclaration de politique générale d’ici juin au Parlement bruxellois en vue de former un gouvernement. Il en explique les contours dans Bonjour Bruxelles.

“Ce qu’on tente, c’est ce qui n’a jamais été fait : parler du fond et venir avec un projet qui reprend les grands enjeux de Bruxelles avec les grandes réponses qui doivent pouvoir être apportées. Réponses inspirées par la société civile, les experts,…La proposition sera déposée aux autres partis.” Pour tenter d’arriver à une majorité bruxelloise, le formateur libéral David Leisterh tente une énième proposition : la déclaration de politique générale.

“Bruxelles a besoin de réformes rapides sur certaines priorités, en espérant que derrière, on voit qui est prêt ou non à voter des réformes. On sera dans quelque chose d’hybride, donc, ce sera soit une résolution portée par les chefs de groupe, soit un texte qui aboutira à un accord de majorité. Je veux pouvoir me concerter avec les différents partis politiques pour tenter de créer une désescalade et revenir sur des bases productives et salvatrices pour Bruxelles” assure le libéral.

“Je mesure que ce sera un travail d’équilibre. Au lieu de discuter d’avec qui on veut être autour de la table, on discutera sur quoi on veut avancer, certains obstacles pourront peut-être se lever ou certaines formules pourront être réétudiées. On viendra avec un texte de fond. Il faut savoir faire des compromis. On ne pourra pas dire qu’on n’aura pas pris nos responsabilités” affirme celui qui dit espérer recréer un nouvel état d’esprit. “Je veux sauver Bruxelles. Peut-être que cette formule débouchera sur une solution. Vu les enjeux de Bruxelles, peut-être qu’on pourra réunir une majorité derrière ces propositions de réformes. Il faut faire des réformes pour remettre le budget à l’équilibre.”

■ Interview du président du MR bruxellois, David Leisterh, par Michel Geyer.